20 августа 2025 в 21:47

В России рассказали, где ВСУ потеряли больше всего бойцов

ТАСС: потери ВСУ в Курской области стали самыми масштабными за три года

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины потеряли больше всего своих бойцов в Курской области, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах. Также Киев лишился множества солдат в Запорожье. В Минобороны данные сведения не комментировали.

Наибольшие потери противник понес в ходе провального «контрнаступа» на Запорожье и курской авантюры. Таким образом, потери ВСУ в Курской области стали самыми колоссальными за все три года, — отметил собеседник агентства.

Ранее хакеры KillNet взломали базу данных Генштаба ВСУ и узнали, что Киев потерял более 1,7 млн военнослужащих в ходе СВО — речь идет об убитых и пропавших без вести. В Минобороны не комментировали данную информацию. В частности, в 2022 году потери Вооруженных сил Украины составили 118,5 тысячи, в 2023-м — 405,4 тысячи, в 2024-м — 595 тысяч, в текущем году ВСУ лишились уже рекордного числа солдат — 621 тысячи.

В KillNet подтвердили факт взлома. Провести операцию удалось с помощью вируса «Нюанс», который работает лишь на территории Украины, заражает устройство жертвы, скачивает данные и блокирует его без возможности восстановления.

СВО
ВСУ
Курская область
Запорожье
