20 августа 2025 в 16:01

Раскрыты подробности взлома базы данных Генштаба ВСУ

KillNet взломала базу Генштаба ВСУ через ПК главы департамента логистики Черных

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Взлом базы данных генштаба Вооруженных сил Украины с информацией о потерях был осуществлен через рабочий компьютер главы департамента логистики, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя группировки хакеров KillNet. По его словам, было взломано устройство руководителя по фамилии Черных, после «бегства» которого обязанности начальника временно исполняет заместитель Чайка.

[Произошел] взлом рабочего ПК руководителя департамента логистики [структура генштаба МО Украины], — сказал представитель группировки.

По словам хакеров, похищенные данные о потерях Генштаб ВСУ хранил в облачных ресурсах OneDrive.

Ранее стало известно, что хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ. Утечка показала, что Украина потеряла более 1,7 млн военнослужащих в ходе СВО — речь идет об убитых и пропавших без вести. В 2022 году потери Вооруженных сил Украины составили 118,5 тысячи, в 2023-м — 405,4 тысячи, в 2024-м — 595 тысяч, в текущем году ВСУ лишились уже рекордного числа солдат — 621 тысячи.

В KillNet подтвердили факт взлома. Провести операцию удалось с помощью вируса «Нюанс», который работает лишь на территории Украины, заражает устройство жертвы, скачивает данные и блокирует его без возможности восстановления.

хакеры
Генштаб ВСУ
взломы
Украина
