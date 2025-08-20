Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хакеры KillNet действительно взломали базу Генштаба ВСУ с данными о потерях 1,7 млн погибших и пропавших без вести военнослужащих, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя группировки. Он также предоставил дополнительные доказательства: фотографии погибших солдат, их паспорта, военные билеты, свидетельства о смерти и жетоны.

Подтверждаем, конечно, — отметил хакер.

В базе ВСУ есть информация, что в 2022 году потери Вооруженных сил Украины составили 118,5 тысячи, в 2023-м — 405,4 тысячи, в 2024-м — 595 тысяч. В текущем году ВСУ лишились уже рекордного числа солдат — 621 тысячи.

Сообщалось, что хакерам удалось взломать базу с помощью вируса «Нюанс», который работает лишь на территории Украины. Он заражает устройство жертвы, скачивает данные и блокирует его без возможности восстановления.

Ранее стало известно, что с начала 2025 года более 120 тысяч случаев дезертирства и самовольного оставления части зафиксировано в ВСУ. По данным Государственного бюро расследований Украины (ГБР), за последний месяц зарегистрировано 15 393 случая самовольного оставления части и 1949 случаев дезертирства.

