25 октября 2025 в 13:37

Хакер из Killnet рассказал о правилах своей работы

Хакер из Killnet сообщил о защите россиян и запрете работы на территории РФ

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хакерская группа Killnet занимается выявлением и нейтрализацией угроз, а также добычей информации для защиты россиян в зоне специальной военной операции, рассказал один из участников организации в интервью «Известиям». Как подчеркнул специалист, внутренние правила группы категорически запрещают любую деятельность на территории России.

Мы не работаем в зоне «Ру». Ни при каких условиях. Никаких взломов на территории России, — отметил он.

Также хакер пояснил, что организация не наносит ущерб социально незащищенным категориям граждан, а сосредоточена на военной инфраструктуре противника. По его словам, в отличие от украинских хакеров, они атакуют кол-центры мошенников и пресекают попытки «паршивых овец» присоединиться к группе.

Ранее хакерская группировка «Вектор Т8» провела масштабные кибератаки на четыре фонда, осуществляющих финансирование ВСУ. Представитель группировки отметил, что некоторые из этих организаций выделяли средства «Азову» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) и «Русскому добровольческому корпусу» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

хакеры
Россия
правила
Killnet
