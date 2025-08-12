В рядах ВСУ участились случаи дезертирства и самоволки ГБР Украины: число случаев дезертирства и самоволки в ВСУ превысило 120 тысяч

С начала 2025 года более 120 тысяч случаев дезертирства и самовольного оставления части зафиксировано в ВСУ, следует из данных Государственного бюро расследований Украины (ГБР). Так, за последний месяц зарегистрировано 15 393 случая самовольного оставления части и 1949 случаев дезертирства.

С начала года эти показатели составляют 107 999 и 15 186 случаев соответственно. Всего, согласно ГБР, Вооруженные силы Украины покинули 123 185 человек, из которых добровольно вернулись лишь около 24,5 тысячи.

Таким образом, суммарное количество дезертирств и самоволок составляет приблизительно 17-18 тысяч случаев в месяц. Эта цифра почти равна среднему притоку мобилизованных — порядка 20 тысяч человек в месяц, иногда достигающему 30 тысяч. При этом потери ВСУ в убитых и раненных за семь месяцев 2025 года, на основе данных Минобороны, превышают 300 тысяч человек.

Ранее в брянском приграничье зафиксировали резкий рост активности ВСУ. В частности, в районе Климово, где значительно увеличилось количество вражеских FPV-дронов. Как отметил военный корреспондент Александр Симонов, до этого такой активности в этом районе не наблюдалось.