Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 20:15

Стало известно о возросшей активности ВСУ у границ одного региона России

Военкор Симонов указал на возросшую активность ВСУ у границ Брянской области

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

В районе брянского приграничья зафиксирован резкий рост активности ВСУ, сообщил военный корреспондент Александр Симонов в Telegram-канале. По его данным, особенно заметна активизация вражеских FPV-дронов в районе Климово, где ранее такого не наблюдалось. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Я подтверждаю информацию о сильном росте активности противника в брянском пограничье. <...> В частности, резко возросла активность вражеских FPV в Климово. Раньше там такого не было. И в целом обстановка начинает проявлять признаки напряженности. К чему все идет, сказать сложно. Брянская область уже давно излюбленное место для провокаций ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов выразил мнение, что ВСУ наращивают удары по внутренним районам России с целью спровоцировать Москву на ответные действия. По его мнению, такой шаг может сорвать предстоящие переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Эксперт отметил, что Киев стремится выставить Россию стороной, не заинтересованной в мирном урегулировании.

Брянская область
ВСУ
военкоры
активность
