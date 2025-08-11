Найдена причина усиления массированных атак ВСУ на глубинные регионы России

Вооруженные силы Украины усиливают атаки на глубинные регионы России, чтобы спровоцировать Москву на ответный удар, который приведет к срыву переговоров между главой Белого дома Дональдом Трампом и лидером РФ Владимиром Путиным, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, Украина стремится представить Россию как агрессора, не готового к диалогу.

Последние дни мы видим резкую интенсификацию ударов ВСУ с помощью беспилотников самолетного типа по тыловым районам РФ, причем весьма удаленным от границы с Украиной. Как правило, в последнее время эти массированные удары применяются для того, чтобы сорвать встречу Путина и Трампа на Аляске. То есть интенсификация должна вызвать с нашей стороны резкий, неадекватный ответ. И этот неадекватный ответ потом тот же украинский лидер Владимир Зеленский и европейцы преподнесут Трампу как то, что русские недоговороспособны. То есть это такая политическая провокация, — пояснил Кнутов.

Ранее Еврокомиссия и лидеры Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и Великобритании в совместной декларации изложили точку зрения, что Трамп должен вести переговоры с Путиным «только в условиях перемирия». Они подчеркнули, что работа по завершению конфликта на Украине должна сочетать «активную дипломатию, поддержку Киева и давление на Москву».