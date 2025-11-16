Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 18:49

Пленный солдат ВСУ пролил свет на тайную операцию под Теткино

Солдат ВСУ Вовченко: нацбат «Арей» участвовал в контратаках на Курскую область

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Украинский националистический батальон «Арей» участвовал в попытках контратаковать Курскую область после ее освобождения российскими войсками, сообщил ТАСС бывший солдат формирования Павел Вовченко. Военнопленный добавил, что подразделение пытались усилять в районе поселка Теткино на протяжении более двух недель. Однако впоследствии солдат вывели с позиций из-за значительных потерь.

Мы заходили в Теткино командой, пытались контратаковать. Потом нас начали разматывать дронами, — сказал пленный.

Ранее губернатор Александр Хинштейн говорил, что свыше 90 населенных пунктов Курской области полностью очищены от взрывных устройств. В операциях по разминированию участвуют подразделения Инженерных войск России, МЧС, Росгвардии, а также саперы из Корейской Народно-Демократической Республики.

Подтверждение участия военных специалистов КНДР в очистке территорий региона также появилось после заявлений командира российской саперной роты с позывным Велес. По его информации, для корейских коллег организовали специальную подготовку, включавшую изучение русского языка для рабочих задач. Офицер отметил создание серьезной учебной базы и проведение многочисленных занятий по различным типам минно-взрывных устройств.

