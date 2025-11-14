Хинштейн раскрыл, сколько курских населенных пунктов очистили от взрывчаток Хинштейн: более 90 населенных пунктов в Курской области очистили от взрывчаток

Свыше 90 населенных пунктов в Курской области очистили от взрывных устройств, заявил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, в разминировании участвуют Инженерные войска РФ, МЧС, Росгвардия, а также саперы из КНДР.

В кратчайшие сроки уже удалось очистить от взрывоопасных предметов более 90 населенных пунктов Курской области, — написал Хинштейн.

Ранее командир российской саперной роты с позывным Велес заявил, что военные специалисты из КНДР принимают участие в разминировании территорий Курской области. ВС РФ организовали для корейских коллег специальную подготовку, включая изучение русского языка для служебного общения. Деятельность подразделения этих саперов в Курской области осуществляется согласно распоряжению лидера КНДР Ким Чен Ына.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия благодарна и признательна саперам КНДР за участие в разминировании в Курской области. Он добавил, что Россия никогда не забудет помощи военных КНДР в опасной и сложной работе под Курском.