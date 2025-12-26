Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 11:32

Авторов шоу о депутате Наливкине осудили за видео с «терактом»

Авторы проекта о депутате Наливкине получили условные сроки за взрыв на видео

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Суд в Уссурийске приговорил режиссера шоу «Наливкин» Андрея Клочкова и продюсера Семена Вавилова к шести годам лишения свободы условно за постановочный взрыв, который они устроили ради съемки видео, пишет «Коммерсант». Дело возбудили из-за ролика «Виталий Наливкин предотвратил теракт», опубликованного в сентябре 2021 года.

Авторов проекта также обязали выплатить штраф в 150 тыс. рублей. При этом гособвинение требовало для каждого 14 лет колонии строгого режима. Ролик, в котором фейковый глава исполнительного комитета Уссурийского района использует гранатомет, набрал более 1 млн просмотров.

Прокуратура планирует обжаловать приговор Клочкова и Вавилова. Суд признал фигурантов виновными по статьям о хулиганстве с применением взрывных устройств и их незаконном изготовлении, однако обвинение считает наказание чрезмерно мягким.

По версии следствия, в 2021 году Клочков и Вавилов изготовили два самодельных взрывпакета на основе пиротехники. Устройства они закрепили на агитационном баннере и автобусной остановке, после чего подорвали, имитируя выстрел из учебного гранатомета РПГ-7.

Ранее главу компании по производству игрушек приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии. Подсудимого признали виновным в совершении мошеннических действий с бюджетными субсидиями. Сумма ущерба превысила 63 млн рублей.

