22 января 2026 в 14:10

Озвучен размер ущерба самолету от посадки в поле в 2023 году

Ущерб от посадки в поле самолета «Уральских авиалиний» оценили в 118 млн рублей

Ущерб от посадки в поле самолета «Уральских авиалиний» в 2023 году оценили в 118,9 млн рублей, следует из материалов дела. Согласно документам, которые приводит ТАСС, от столкновения с землей получили повреждения створка ниши шасси, три лопатки двигателя, колеса и тормоза.

От столкновения с землей на воздушном судне были повреждены правая створка ниши шасси, три лопатки вентилятора правого двигателя, колеса в количестве шести штук и тормоза в количестве четырех штук, общей стоимостью 118,9 млн рублей, — говорится в материалах.

