Озвучен размер ущерба самолету от посадки в поле в 2023 году

От столкновения с землей на воздушном судне были повреждены правая створка ниши шасси, три лопатки вентилятора правого двигателя, колеса в количестве шести штук и тормоза в количестве четырех штук, общей стоимостью 118,9 млн рублей, — говорится в материалах.