В деле пилота Белова о посадке самолета в поле нашли нарушения

Дело пилота Белова о посадке самолета в поле под Новосибирском вернули прокурору

Омский областной суд подтвердил решение о возвращении прокурору уголовного дела пилота Сергея Белова о посадке самолета в поле под Новосибирском, передает ТАСС. В жалобах потерпевшим отказали, подчеркнув, что замечания по делу так и не устранены.

Решение нижестоящего суда, которым уголовное дело возвращено прокурору для устранения препятствий для его рассмотрения в суде, оставить без изменения, — объявил судья.

Самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний», летевший 12 сентября 2023 года из Сочи в Омск, запросил посадку в Новосибирске после отказа одной из гидросистем. В Омске взлетно-посадочная полоса оказалась короче, однако по пути к запасному аэродрому экипаж столкнулся с сильным встречным ветром и риском нехватки топлива.

Командир принял решение уйти на аварийную посадку и посадил лайнер на пшеничное поле в Убинском районе. На борту находились 167 человек, пятеро позже обратились к медикам. Следствие считает, что техническое состояние самолета позволяло приземлиться в Омске, а расчет топлива был выполнен неверно.

Ранее СК организовал проверку после вынужденной посадки самолета в аэропорту Барнаула. Она проводится по статье о возможном нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушных судов.