Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 15:16

В деле пилота Белова о посадке самолета в поле нашли нарушения

Дело пилота Белова о посадке самолета в поле под Новосибирском вернули прокурору

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Омский областной суд подтвердил решение о возвращении прокурору уголовного дела пилота Сергея Белова о посадке самолета в поле под Новосибирском, передает ТАСС. В жалобах потерпевшим отказали, подчеркнув, что замечания по делу так и не устранены.

Решение нижестоящего суда, которым уголовное дело возвращено прокурору для устранения препятствий для его рассмотрения в суде, оставить без изменения, — объявил судья.

Самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний», летевший 12 сентября 2023 года из Сочи в Омск, запросил посадку в Новосибирске после отказа одной из гидросистем. В Омске взлетно-посадочная полоса оказалась короче, однако по пути к запасному аэродрому экипаж столкнулся с сильным встречным ветром и риском нехватки топлива.

Командир принял решение уйти на аварийную посадку и посадил лайнер на пшеничное поле в Убинском районе. На борту находились 167 человек, пятеро позже обратились к медикам. Следствие считает, что техническое состояние самолета позволяло приземлиться в Омске, а расчет топлива был выполнен неверно.

Ранее СК организовал проверку после вынужденной посадки самолета в аэропорту Барнаула. Она проводится по статье о возможном нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушных судов.

самолеты
пилоты
уголовные дела
посадки
Омск
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Евросоюзе пообещали «не начинать драку» с США из-за Гренландии
Любовник, слова о смерти, критика Хаматовой: как живет Татьяна Васильева
От римлян до наших дней: полная история коньяка и его будущее
Мошенники начали обманывать россиян под видом Красного Креста
«Публичная анафема»: посол рассказал, как в Дании относятся к торговле с РФ
В Европе продадут старейшую пивоварню
Маньяк-аниматор с Гоа может быть причастен к убийству 15 женщин
В Русском музее раскрыли секрет популярности в новогодние праздники
«Просто не будет»: украинцам посоветовали изображать льва и рычать по утрам
Стало известно, как экс-министр обороны Иванов встретил Новый год в СИЗО
Энберт раскрыл уровень конкуренции в российском фигурном катании
Невидимый город: как коммуникации влияют на качество жизни
Стало известно число россиян, регулярно посещающих фитнес-клубы
«Все пропало, их снимают»: экс-нардеп о провале Зеленского
Жителю Крыма вынесли приговор за повторную езду в алкогольном опьянении
Рудковская оценила скандал в семье Бекхэмов
Зеленский пошел против Трампа в одном вопросе
Специалисты Роспотребнадзора оценили экономический ущерб из-за ОРВИ
Хитрая воровка из Петербурга по ночам обносила магазин, в котором работала
Труп в гидрокостюме: в Босфоре нашли тело пловца Свечникова?
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.