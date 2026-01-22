Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 19:30

Юрист заступился за пилота, посадившего самолет в пшеничное поле

Юрист Соловьев: посадивший самолет в пшеничное поле пилот спас жизни людей

Работы по демонтажу самолета «Уральских авиалиний» Airbus А320 RA-73805, совершившего осенью 2023 года аварийную посадку в поле в Новосибирской области Работы по демонтажу самолета «Уральских авиалиний» Airbus А320 RA-73805, совершившего осенью 2023 года аварийную посадку в поле в Новосибирской области Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Командир экипажа Сергей Белов, посадивший самолет в пшеничном поле, спас 167 жизней — именно столько людей было на борту Airbus A320, заявил NEWS.ru заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. По его словам, такие люди, как пилот, могут быть примером. Он отметил, что сумму ущерба может покрыть страховка авиакомпании.

Сроки давности по обвинению пилота Сергея Белова уже истекли, а сумму выставленного ущерба может покрыть авиакомпания. Это гораздо лучше, чем быть проклинаемыми 167 семьями не вернувшихся из полета пассажиров, если бы случилась беда. При эксплуатации иностранных самолетов в условиях санкций, приведших к дефициту запчастей и износу, до ввода на линии отечественного авиапарка, вся надежда на таких нестандартно мыслящих и смелых людей, как Белов, — сказал юрист.

Соловьев акцентировал внимание на том, что еще до конца и неясно, какие именно правила нарушил летчик Белов.

Прежде всего, он отвечал за жизни пассажиров в создавшейся нештатной ситуации, — заметил он.

Ранее сообщалось, что пилоту Сергею Белову, посадившему самолет в поле в Новосибирской области, предъявили иск на сумму 118,9 млн рублей. Согласно материалам дела, эксперты считают, что именно в таком размере самолету причинили ущерб в ходе приземления. От столкновения с землей на воздушном судне были повреждены правая створка ниши шасси, три лопасти вентилятора правого двигателя, шесть колес и тормоза в количестве четырех штук.

Степанида Королева
С. Королева
