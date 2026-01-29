Зимняя Олимпиада — 2026
Полковник Минобороны заявил, что случайно стал спонсором ФБК

Полковник Захаренко сообщил, что из-за технической ошибки переводил деньги ФБК

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Полковник Юрий Захаренко частично признал вину в финансировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом РФ в список иноагентов, организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена), передает ТАСС. Он заявил о непреднамеренном характере своих действий. Захаренко объяснил переводы средств на протяжении семи месяцев технической ошибкой.

После подтверждения ввода реквизитов связь с ресурсом пропала. <…> Только спустя четыре года мне стало известно, что <…> с моей карты автоматически списывались платежи. <…> Никаких предупреждений <…> со стороны банка также не было, — рассказал полковник.

Ему и его подчиненному подполковнику Михаилу Баранову также инкриминируют превышение полномочий в рамках гособоронзаказа. По версии следствия, в 2021 году офицеры составили техзадание на поставку охранных комплексов «Страж» на 300 млн рублей, но не включили в него требование об обязательном GSM-модуле. В результате военное ведомство получило не соответствующие контракту изделия.

При этом его подчиненный также обвиняется в получении взятки в 1 млн рублей, но свою вину отрицает. Оба фигуранта дела настаивают на своей невиновности в части превышения должностных полномочий.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае местную активистку Елену Гусеву приговорили к штрафу в размере 300 тыс. рублей по делу о поддержке структур ФБК. Соответствующее решение вынес Березниковский городской суд.

