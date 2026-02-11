Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 17:01

Собчак раскрыла, кто попросил проверить Сабурова

Собчак сообщила, что бывший директор ФБК Жданов попросил проверить Сабурова

Подписывайтесь на нас в MAX

Бывший директор ФБК (экстремистская организация, деятельность которой на территории РФ запрещена) Иван Жданов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) попросил проверить стендап-комика из Казахстана Нурлана Сабурова, сообщила журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня». По ее словам, шоумена могут привлечь по уголовной статье, за которую грозит срок от семи до 12 лет.

Появилось видео, где Нурлан Сабуров передает десять мотоциклов эндуро бойцам <...>. Сабуров гражданин Казахстана, а там за это уголовка, — написала она.

Ранее

ФБК
Иван Жданов
доносы
Нурлан Сабуров
Ксения Собчак
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Галкин, закрытие «6 кадров», бездетность: как живет актер Сергей Дорогов
Дегтярев призвал запретить въезд в Россию сменившим гражданство спортсменам
Песков раскрыл планы Кремля на первое заседание Совета мира Трампа
Появились подробности о погибшем во время стрельбы в Анапе охраннике
«Подступают слезы»: убитого мальчика Пашу похоронили в Петербурге
Российская ПВО отразила новый массированный налет дронов ВСУ
В Чебоксарах выявили нелегальную партию вейпов и снюсов
«Люди исчезали»: солдат ВСУ рассказал, как сбежал из казармы в Польше
Экс-нардеп раскрыл, почему украинские переговорщики не приедут в Россию
Отчима убитого мальчика из Петербурга отправили на полиграф
Гроб утопал в цветах: в Петербурге похоронили убитого педофилом мальчика
В Анапе после бойни начали оказывать психологическую помощь
«Жизнь под откос»: дочь Даны Борисовой вышла на связь из ПНД
Собчак раскрыла, кто попросил проверить Сабурова
Бывшая жена известного российского актера отказалась от его фамилии
Зеленский раскрыл тему обсуждения на следующих переговорах по Украине
В США захотели взыскать с РФ $20 млн за убитого наемника: что это значит
Политолог раскрыл, в чей кошелек пойдут одобренные Украине €90 млрд от ЕС
Полиция Петербурга задержала 62 нелегальных мигранта среди таксистов
Токаев определил дату референдума по новой Конституции Казахстана
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.