Собчак раскрыла, кто попросил проверить Сабурова

Бывший директор ФБК (экстремистская организация, деятельность которой на территории РФ запрещена) Иван Жданов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) попросил проверить стендап-комика из Казахстана Нурлана Сабурова, сообщила журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня». По ее словам, шоумена могут привлечь по уголовной статье, за которую грозит срок от семи до 12 лет.

Появилось видео, где Нурлан Сабуров передает десять мотоциклов эндуро бойцам <...>. Сабуров гражданин Казахстана, а там за это уголовка, — написала она.

