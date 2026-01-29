Зимняя Олимпиада — 2026
В Москве ищут желающего купить самый дорогой офис в России

В «Москва-сити» выставили на продажу самый дорогой офис в РФ за 11 млрд рублей

В деловом центре «Москва-сити» выставили на продажу офис, который стал самым дорогим лотом на рынке коммерческой недвижимости в России, сообщает пресс-служба Aeon City Estate. Речь идет об объекте в башне «Восток» комплекса «Федерация». Стоимость офисного пентхауса F-375 составляет 11 млрд рублей. Цена одного квадратного метра превышает 4 млн рублей.

Это трехуровневое пространство общей площадью около 2,6 тыс. квадратных метров. Оно занимает три верхних этажа здания и располагается на высоте до 375 метров над уровнем земли. Объект считается самым высоким офисом в Европе.

В пространстве с потолками высотой от пяти метров предусмотрены просторные общественные зоны, гостиные, места для отдыха и террасы. Во всех помещениях уже выполнен ремонт из премиальных материалов. Перемещение между тремя уровнями обеспечивают два персональных стеклянных лифта.

Ранее американский актер и режиссер Стивен Сигал решил расстаться с подмосковной недвижимостью. Он выставил на продажу свой особняк, расположенный на престижном Рублево-Успенском шоссе. Площадь загородного дома составляет 500 квадратных метров. Здание располагается на закрытой территории в клубном поселке «Конус». Комплекс включает в себя двухэтажный основной дом, отдельный гостевой дом с баней и беседку.

