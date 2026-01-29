Силуанов оценил перспективы развития Домодедово и Шереметьево Силуанов: Шереметьево после покупки Домодедово получил новый актив для развития

Министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что купивший Домодедово аэропорт Шереметьево получил качественный актив для последующего развития. По его словам, сделка выгодна всем сторонам, в том числе государству.

Министр подчеркнул, что ключевым условием при выборе покупателя был не только финансовый аспект, но и наличие конкретных компетенций. Требованием являлся серьезный опыт управления аналогичными объектами и четкие планы по модернизации инфраструктуры, которыми новый владелец, по оценке министра, обладает.

Российская Федерация, направит эти деньги на решение приоритетных задач государства, а покупатель <…> получит хороший актив для последующего его развития, — уточнил Силуанов.

Ранее гендиректор Шереметьево Михаил Василенко заявлял, что для покупки активов Домодедово использовались собственные средства компании. Новый собственник пообещал сохранить рабочие места и обеспечить сотрудникам стабильную занятость и оплату труда.

Стартовая цена лота, включавшего 25 компаний, составляла 132,265 млрд рублей. В ходе аукциона цена снижалась с шагом в 10% от начальной стоимости, пока не достигла уровня минимального предложения в 66,132 млрд рублей. Как пишут авторы, именно цена стала определяющим фактором для всех участников торгов.