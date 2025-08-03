Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 августа 2025 в 13:29

СК назвал виновника ЧП с Airbus A320 в пшеничном поле

СК: Airbus A320 сел в поле под Новосибирском из-за ошибки пилота

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следствие пришло к выводу, что причиной аварийной посадки лайнера «Уральских авиалиний» на пшеничное поле под Новосибирском стали ошибочные действия командира, сообщил «Интерфаксу» руководитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Алексей Александров. Инцидент произошел осенью 2023 года во время выполнения рейса Сочи — Омск.

Airbus A320-214 из-за неосторожных действий командира воздушного судна и допущенных им нарушений правил движения и эксплуатации воздушного транспорта совершил аварийную посадку в поле в районе села Убинское Новосибирской области, — сказал он.

Командиром воздушного судна был 32-летний Сергей Белов, вторым пилотом — 56-летний Эдуард Семенов. В настоящее время, по его словам, расследование уголовного дела продолжается. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Тем временем специалисты МЧС России завершили поисковые работы на месте крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области. К ликвидации последствий крушения привлекались 233 человека и 28 единиц техники. Вместе с этим психологи продолжают помогать семьям и родственникам погибших.

происшествия
Новосибирск
авиапроисшествия
следователи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный продюсер дал прогноз на второй брак Дибровой
В МИД РФ назначили главу департамента Северной Атлантики
На Западе ополчились против Трампа за попытки запугать Россию
Женщины устроили погоню за извращенцем в колготках
Российскому алкогиганту предложили перейти на торговлю хлебом
«Все свелось к политическому шоу»: Захарова о диалоге стран ОБСЕ
США предрекли экономические риски из-за инвестирования в ИИ
Подполье узнало о ракетном ударе по складу горюче-смазочных материалов
«Поставляют оружие наркокартелям»: раскрыта связь ВСУ с колумбийской мафией
Отдых в Турции, дом за $4 млн: как Овечкин тратит миллионы от НХЛ
Россия ответила на заявление посла Германии о южных Курилах
ХАМАС заявил о готовности освободить всех заложников из сектора Газа
Нидерландские футболисты требуют миллиарды евро от ФИФА
Трампа позвали спасти Израиль от самого себя
Диетолог назвал специю, которая заменит соль при болезнях сердца
«Запрещенная тема»: друг Антонова раскрыл правду о его детях
К процессу по теракту в «Крокусе» может присоединиться еще одна сторона
Минюст признал «Фонд имени Розы Люксембург» нежелательной организацией
Армия дезертиров: из ВСУ сбежали 1 млн бойцов — Зеленский бьется в истерике
Военэксперт раскрыл, как ВС РФ на недели парализуют украинские аэродромы
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.