СК назвал виновника ЧП с Airbus A320 в пшеничном поле СК: Airbus A320 сел в поле под Новосибирском из-за ошибки пилота

Следствие пришло к выводу, что причиной аварийной посадки лайнера «Уральских авиалиний» на пшеничное поле под Новосибирском стали ошибочные действия командира, сообщил «Интерфаксу» руководитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Алексей Александров. Инцидент произошел осенью 2023 года во время выполнения рейса Сочи — Омск.

Airbus A320-214 из-за неосторожных действий командира воздушного судна и допущенных им нарушений правил движения и эксплуатации воздушного транспорта совершил аварийную посадку в поле в районе села Убинское Новосибирской области, — сказал он.

Командиром воздушного судна был 32-летний Сергей Белов, вторым пилотом — 56-летний Эдуард Семенов. В настоящее время, по его словам, расследование уголовного дела продолжается. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Тем временем специалисты МЧС России завершили поисковые работы на месте крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области. К ликвидации последствий крушения привлекались 233 человека и 28 единиц техники. Вместе с этим психологи продолжают помогать семьям и родственникам погибших.