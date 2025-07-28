Спасатели завершили поисковые работы на месте крушения Ан-24 в Приамурье

Специалисты МЧС России завершили поисковые работы на месте крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области, сообщает пресс-служба ведомства. Спасатели также расчистили место крушения от обломков.

Отмечается, что сотрудники МЧС обследовали прилегающую к месту ЧП территорию с помощью беспилотников. К ликвидации последствий крушения привлекались 233 человека и 28 единиц техники. Вместе с этим психологи продолжают помогать семьям и родственникам погибших.

Ранее стало известно, что власти Амурской области закрепят кураторов за семьями погибших в крушении Ан-24 в Тынде. Специалисты будут находиться с родственниками жертв трагедии на постоянной связи и помогать в решении всех возникающих вопросов.

Тем временем Межгосударственный авиационный комитет начал процесс расшифровки черных ящиков самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», который разбился в Амурской области. Там подчеркнули, что бортовые самописцы были доставлены в Москву в полночь 25 июля. При этом один из черных ящиков уничтожило пожаром.