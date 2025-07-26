Семьям погибших при крушении Ан-24 выделят персональных кураторов

Власти Амурской области закрепят кураторов за семьями погибших в крушении Ан-24 в Тынде, сообщила пресс-служба правительства региона. Кураторы будут находиться с родственниками жертв трагедии на постоянной связи и помогать в решении всех возникающих вопросов.

За каждой семьей погибших в авиакатастрофе закрепляется куратор, который будет на прямой связи с людьми и поможет родным в решении всех вопросов. Кураторство продлится до тех пор, пока семье будет необходима помощь, — говорится в сообщении.

Для приезжающих в Тынду родственников подготовили развернутые памятки с контактами всех необходимых служб и забронировали 98 мест в четырех городских гостиницах. На месте организовано круглосуточное дежурство психологов и медицинских работников, готовых оказать экстренную помощь. Отдельное внимание уделено жителям Приамурья — к ним уже выезжали терапевты, педиатры и психологи для осмотра и консультаций на дому.

В тындинскую больницу дополнительно завозят необходимые медикаменты на случай экстренных ситуаций. В ближайшее время для всех родственников проведут специальные информационные встречи, где представители властей и профильных ведомств ответят на все актуальные вопросы.

Ранее в Межгосударственном авиационном комитете (МАК) сообщили, что отказов систем пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» до столкновения с землей зафиксировано не было. Там отметили, что это удалось выяснить благодаря расшифровке черных ящиков.