Специалисты поделились первыми выводами после изучения черных ящиков Ан-24 МАК: до момента столкновения самолета Ан-24 с землей все его системы работали

Отказов систем пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» до столкновения с землей зафиксировано не было, сообщили в пресс-службе Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Там отметили, что это удалось выяснить благодаря расшифровке черных ящиков.

До момента столкновения самолета с земной поверхностью отказов систем воздушного судна, предварительно, не зафиксировано, — подчеркнули в комитете.

Ранее сообщалось, что один из черных ящиков оказался поврежден. Носитель параметрической информации — магнитная лента — был уничтожен пожаром, но данные речевого самописца сохранились. В МАК уточнили, что специалисты продолжают расследование с целью определения причин и обстоятельств авиакатастрофы в Амурской области.

До этого стало известно, что «Ангару» проверят на соблюдение авиационных правил после катастрофы. Проверку инициировали Росавиация и Ространснадзор. По ее итогам будет принято решение о дальнейшей работе авиакомпании.

Ан-24 разбился утром 24 июля на пути из Благовещенска в Тынду. На борту находились 49 человек, в том числе пятеро детей и шесть членов экипажа. Выжить никому не удалось. По предварительным данным, лайнер пропал с радаров при попытке зайти на второй круг.