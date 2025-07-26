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26 июля 2025 в 11:49

Специалисты поделились первыми выводами после изучения черных ящиков Ан-24

МАК: до момента столкновения самолета Ан-24 с землей все его системы работали

Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура/РИА Новости

Отказов систем пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» до столкновения с землей зафиксировано не было, сообщили в пресс-службе Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Там отметили, что это удалось выяснить благодаря расшифровке черных ящиков.

До момента столкновения самолета с земной поверхностью отказов систем воздушного судна, предварительно, не зафиксировано, — подчеркнули в комитете.

Ранее сообщалось, что один из черных ящиков оказался поврежден. Носитель параметрической информации — магнитная лента — был уничтожен пожаром, но данные речевого самописца сохранились. В МАК уточнили, что специалисты продолжают расследование с целью определения причин и обстоятельств авиакатастрофы в Амурской области.

До этого стало известно, что «Ангару» проверят на соблюдение авиационных правил после катастрофы. Проверку инициировали Росавиация и Ространснадзор. По ее итогам будет принято решение о дальнейшей работе авиакомпании.

Ан-24 разбился утром 24 июля на пути из Благовещенска в Тынду. На борту находились 49 человек, в том числе пятеро детей и шесть членов экипажа. Выжить никому не удалось. По предварительным данным, лайнер пропал с радаров при попытке зайти на второй круг.

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