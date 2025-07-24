Стало известно, при каких обстоятельствах Ан-24 перестал выходить на связь Mash: пропавший в Амурской области Ан-24 исчез с радаров при заходе на посадку

Пропавший в Амурской области пассажирский самолет Ан-24, который вылетел из Благовещенска в 11:00 по местному времени, перестал выходить на связь около 13:00 при заходе на посадку в аэропорту Тында, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, воздушное судно ушло на второй круг, после чего исчезло с радаров.

Отмечается, что следователи уже возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть более трех лиц. Предварительно, всего на борту самолета находились 43 пассажира и шесть членов экипажа.

Ранее сообщалось, что Ан-24 не подавал никаких сигналов о нештатной ситуации во время полета. Экипаж должен был выйти на связь при прохождении контрольной точки неподалеку от аэропорта Тында. К поискам борта подключились специалисты Росавиации в координации с МЧС России и другими службами.

До этого стало известно, что в момент захода самолета на посадку было дождливо и облачно. По информации губернатора Амурской области Василия Орлова, среди находившихся на борту пассажиров было пятеро детей. Он заверил, что для поисков Ан-24 задействованы все необходимые силы и средства.