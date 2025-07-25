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25 июля 2025 в 11:37

Раскрыты новые детали расследования катастрофы Ан-24

Минтранс: инициирована проверка авиакомпании «Ангара» после крушения Ан-24

Мемориал в память о жертвах крушения самолета Ан-24 в Тынде Мемориал в память о жертвах крушения самолета Ан-24 в Тынде Фото: Администрация г. Тында/РИА Новости

Авиакомпанию «Ангара» проверят на соблюдение авиационных правил после катастрофы пассажирского Ан-24 в Амурской области, сообщает Минтранс. Проверку инициировали Росавиация и Ространснадзор.

Росавиация совместно с Ространснадзором инициирует проверку деятельности компании «Ангара» на предмет выполнения Федеральных авиационных правил. По итогам будет принято решение о ее дальнейшей работе, — уточнили в министерстве.

Также на месте падения нашли оба бортовых самописца. В ближайшее время их отправят в Москву для расшифровки. Установлением причин катастрофы занимаются Следственный комитет и прокуратура.

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» разбился утром 24 июля на пути из Благовещенска в Тынду. На борту находились 49 человек, в том числе пятеро детей и шесть членов экипажа. Все они погибли. По предварительным данным, лайнер пропал с радаров при попытке зайти на второй круг. Обломки самолета обнаружили в 15 километрах от Тынды.

Ранее благовещенский международный аэропорт объявил о мерах поддержки для родственников жертв авиакатастрофы. Воздушная гавань предложила бесплатный доступ в бизнес-залы, персональное сопровождение при перелетах и бесплатную парковку для тех, кто следует к месту трагедии через аэропорт.

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