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25 июля 2025 в 09:33

Аэропорт раскрыл, как позаботится о семьях погибших при крушении Ан-24

Аэропорт Благовещенска окажет поддержку семьям погибших при крушении Ан-24

Стихийный мемориал в память о жертвах крушения самолета Ан-24 Стихийный мемориал в память о жертвах крушения самолета Ан-24 Фото: Эдуард Глок/РИА Новости

Благовещенский международный аэропорт окажет поддержку родственникам жертв авиакатастрофы с самолетом Ан-24 в Приамурье, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Для близких погибших пассажиров будет организовано персональное сопровождение при вылетах и прилетах, а также предоставлен бесплатный доступ в бизнес-зал. Воздушная гавань также выразила глубокие соболезнования семьям погибших пассажиров и членов экипажа.

Со своей стороны аэропорт Благовещенска готов оказать всестороннюю сервисную поддержку родственникам погибших, которые добираются до места трагедии транзитом через воздушную гавань областного центра. Аэропорт готов предоставить бесплатное посещение бизнес-зала и индивидуальное сопровождение на всех этапах прилета и вылета. А также бесплатные парковочные места для автотранспорта, — заявили представители аэропорта.

До этого стало известно, что специальная правительственная комиссия направилась к месту авиакатастрофы самолета Ан-24 в Тынде. Как сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов, рабочую группу возглавляет министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин.

Ан-24
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Благовещенск
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