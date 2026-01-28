Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для полезного ужина или изысканного гарнира.

Получается обалденная вкуснятина: нежные соцветия капусты в насыщенном, бархатистом сырном креме под золотистой хрустящей корочкой.

Для приготовления вам понадобится: 1 кочан цветной капусты (около 600 г), 200 г сметаны, 150 г тертого сыра (чеддер/гауда), 2 яйца, 2 зубчика чеснока, соль, перец, щепотка мускатного ореха. Капусту разберите на соцветия, бланшируйте в подсоленной воде 5 минут и откиньте на дуршлаг. В миске смешайте сметану, яйца, 100 г сыра, выдавленный чеснок, специи. В огнеупорную сковороду выложите капусту, равномерно залейте сырным кремом, посыпьте оставшимся сыром. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 20–25 минут до румяной корочки. Подавайте горячей.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.