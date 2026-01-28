Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 21:28

Спящий мужчина спасся от пули благодаря подушке

Житель Таиланда избежал пулевого ранения благодаря подушке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Житель Таиланда чудом избежал гибели, когда плотная подушка остановила случайную пулю, попавшую в его дом в провинции Аюттхая во время сна, сообщает The Thaiger. Проснувшись, мужчина обнаружил в спальне пулевые отверстия и осколки, при этом не получив никаких ранений.

Я не положил голову на ту подушку, а подпер ей ногу. Пуля прошла совсем рядом, но меня не задела, — объяснил он.

Инцидент произошел днем 20 января, когда мужчина отдыхал после ночной смены. В доме вместе с ним находились супруга, пожилой отец и брат с женой, но никто не пострадал. Он отметил, что их дом стоит в уединенном месте, примерно в двух километрах от других построек, и у семьи нет конфликтов с соседями. Отмечается, что полиция, куда было подано заявление, до сих пор не проинформировала его о ходе дела и не дала публичных комментариев.

Ранее сообщалось, что в ходе интенсивных городских боев за Красноармейск стальной нагрудный жетон спас жизнь российскому военнослужащему с позывным Татарин. История чудесного спасения началась еще во время мобилизации в 2022 году.


