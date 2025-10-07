Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
07 октября 2025 в 23:19

Воронежские медики использовали магнит для удаления пули из груди пациента

Минздрав: воронежские врачи спасли пациента от паралича, вытащив осколок пули

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Воронежской областной клинической больнице №1 успешно проведена уникальная операция по удалению осколка пули, расположенного в непосредственной близости от спинного мозга. Молодой пациент поступил в медучреждение с проникающим огнестрельным ранением, при котором металлический фрагмент пробил легкое и мягкие ткани, достигнув позвоночного канала, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Сложность случая заключалась в критически малом расстоянии между инородным телом и структурами спинного мозга. Любое смещение осколка могло привести к необратимым неврологическим последствиям, включая полный паралич.

Стандартные хирургические методики были неприменимы из-за риска смещения металлического фрагмента в момент контакта с хирургическим инструментом. Поэтому медики разработали особый протокол вмешательства, используя специализированный магнит для фиксации опасного объекта.

Такой подход позволил безопасно вскрыть оболочки спинного мозга, сохранив осколок в поле видимости хирургов. Врачи успешно извлекли инородное тело, не повредив нервные структуры и избежав значительного кровотечения. Уже вечером после операции пациент самостоятельно поднялся с кровати, а через несколько дней был выписан в удовлетворительном состоянии.

В результате работа медиков не только сохранила жизнь пациента, но и предотвратила возникновение паралича. Контрольные обследования подтвердили полное отсутствие неврологических нарушений.

Ранее врачи Нижегородского онкоцентра и кардиохирургической больницы имени Б. А. Королева успешно провели сложнейшую операцию по удалению каротидной хемодектомы в области шеи. Это новообразование относится к числу наиболее редких сосудистых опухолей.

медики
Минздрав
Воронеж
пули
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более полумиллиона рублей могут взыскать с известного российского певца
В Германии заявили о грядущей пенсионной реформе
Воронежские медики использовали магнит для удаления пули из груди пациента
Спектакль об изнасиловании покажут в школах? ГД выступила против. Кто прав
Раскрыто требование ХАМАС на переговорах по Газе
Небо «захлопнулось» над одним из российских городов
МВД предупредило продающих свои смартфоны россиян об опасности
«Это странно»: в США поймали Зеленского на многомиллионных переводах
Что грозит за неоплату парковки в Челябинске: полный разбор
Легенду UFC дисквалифицировали на 18 месяцев из-за допинговых правил
Путин раскрыл печальное положение ВСУ на фронте
«Настоящее проклятие»: Милонов объявил «войну» популярному соусу
Налоговый вычет до 220 тысяч: сколько смогут вернуть родители в 2026 году
Путин оценил решения, принятые в 2022 году
Герасимов назвал цели ВС России на Украине
Спорткомплекс имени сына Кадырова открыли в Чечне
Путин раскрыл цель атак Киева на мирные объекты России
В российском областном центре обнаружили взрывоопасные обломки БПЛА
Путин рассказал, кому принадлежит стратегическая инициатива на фронте
На Западе раскрыли, каким способом Зеленский чаще всего покидает Украину
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.