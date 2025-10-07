Воронежские медики использовали магнит для удаления пули из груди пациента Минздрав: воронежские врачи спасли пациента от паралича, вытащив осколок пули

В Воронежской областной клинической больнице №1 успешно проведена уникальная операция по удалению осколка пули, расположенного в непосредственной близости от спинного мозга. Молодой пациент поступил в медучреждение с проникающим огнестрельным ранением, при котором металлический фрагмент пробил легкое и мягкие ткани, достигнув позвоночного канала, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Сложность случая заключалась в критически малом расстоянии между инородным телом и структурами спинного мозга. Любое смещение осколка могло привести к необратимым неврологическим последствиям, включая полный паралич.

Стандартные хирургические методики были неприменимы из-за риска смещения металлического фрагмента в момент контакта с хирургическим инструментом. Поэтому медики разработали особый протокол вмешательства, используя специализированный магнит для фиксации опасного объекта.

Такой подход позволил безопасно вскрыть оболочки спинного мозга, сохранив осколок в поле видимости хирургов. Врачи успешно извлекли инородное тело, не повредив нервные структуры и избежав значительного кровотечения. Уже вечером после операции пациент самостоятельно поднялся с кровати, а через несколько дней был выписан в удовлетворительном состоянии.

В результате работа медиков не только сохранила жизнь пациента, но и предотвратила возникновение паралича. Контрольные обследования подтвердили полное отсутствие неврологических нарушений.

