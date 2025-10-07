Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 12:12

Нижегородские врачи спасли жизнь пациентке с редкой сосудистой опухолью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи Нижегородского онкоцентра и кардиохирургической больницы имени Б.А. Королева успешно провели сложнейшую операцию по удалению каротидной хемодектомы в области шеи, сообщил главред МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов. Это новообразование относится к числу наиболее редких сосудистых опухолей.

Чаще всего они диагностируются у людей молодого возраста и длительное время не дают о себе знать. Операция была осложнена необходимостью вмешательства в сосуды, снабжающие кровью головной мозг. Любое неточное движение могло привести к тяжелым последствиям, вплоть до инвалидности.

Медикам удалось успешно справиться с поставленной задачей и избежать осложнений. На контрольном обследовании не было обнаружено признаков рецидива.

Ранее у 28-летней британки Лорен Айрес всего за три недели внезапно увеличилась грудь. Медики обнаружили в ее мозге кисту размером 12 на 14 сантиметров, которая давила на гипофиз и вызывала гормональный сбой. До обследования Лорен списывала изменения на стресс и эндометриоз, игнорируя головные боли и усталость. Врачи заверили, что опухоль доброкачественная и не представляет серьезной опасности для жизни.

