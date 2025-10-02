У женщины выросла грудь на три размера из-за опасного диагноза Mirror: у 28-летней британки выросла грудь на три размера из-за опухоли в мозге

У 28-летней жительницы Великобритании Лорен Айрес за три недели резко увеличился размер груди, передает Mirror. Оказалось, это связано с опухолью в ее мозге.

У женщины начали проявляться необычные симптомы, но она не обращала на них внимания. Сначала Лорен заметила, что ее грудь резко выросла на три размера. Затем у нее появились головные боли, постоянная усталость и нарушение менструального цикла.

Лорен не обращалась к докторам, полагая, что ее состояние вызвано гормональным сбоем из-за стресса и эндометриоза. Однако на плановом медицинском осмотре у нее выявили чрезвычайно высокий уровень пролактина — гормона, который вырабатывается гипофизом. Обычно этот гормон повышается во время беременности и кормления грудью.

Медикам пришлось направить девушку на МРТ головного мозга, где и была выявлена киста размером 12 на 14 сантиметров. Врачи утверждают, что эта опухоль оказывает давление на гипофиз, что заставляет его вырабатывать гормоны, влияющие на гормональный баланс и физиологические изменения в организме Лорен. Однако они также считают, что новообразование является доброкачественным и не представляет серьезной угрозы для здоровья.

