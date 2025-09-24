Названы признаки, по которым можно заподозрить лейкоз Гематолог Гранаткин: усталость от привычных дел может указывать на лейкоз

На лейкоз могут указывать изменения в организме, например, усталость от привычных дел, заявил LIFE.ru врач-гематолог Максим Гранаткин. Он добавил, что при этой болезни возникают головокружение, одышка и обмороки, что свидетельствует о пониженном гемоглобине.

Ориентируйтесь на непривычные для вас изменения. Сначала — общая слабость: привычные дела даются тяжелее, появляется одышка на лестнице, к вечеру «выбивает из сил», — сообщил он.

Ранее онколог Сухаил Хуссейн сообщил, что сильное ночное потоотделение может быть признаком онкологических заболеваний, таких как лимфома, лейкемия, рак предстательной железы, костей, почек или щитовидной железы. Среди других симптомов Хуссейн выделил лихорадку, сильную усталость, необъяснимую потерю веса и увеличение лимфоузлов.