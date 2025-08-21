Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 12:19

Перечислены ранние симптомы, указывающие на рак крови

Врач Умнов: на ранних стадия рака крови люди часто болеют ОРВИ

На начальных стадиях рака крови, известного как лейкоз, пациенты часто страдают от снижения иммунитета и постоянных ОРВИ, сообщил хирург Александр Умнов, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения в беседе с Lenta.ru. Помимо этого, есть и другие симптомы, указывающие на заболевание.

При лечении рака крови улучшение состояния пациента происходит практически незаметно, отметил врач. Возможны также изменения в организме: печень и лимфоузлы могут увеличиться, стать плотными и иногда болезненными.

На ранних стадиях рак крови проявляется симптомами, которые не являются специфическими. Люди с лейкозом могут испытывать одышку, чувствовать усталость и слабость, быстро утомляться, быть сонливыми, ощущать боль в мышцах и суставах, терять аппетит, а также иметь субфебрильную лихорадку, то есть повышение температуры тела до 37,5 °С.

Ранее онколог Сухаил Хуссейн сообщил, что сильное ночное потоотделение может быть признаком онкологических заболеваний, таких как лимфома, лейкемия, рак предстательной железы, костей, почек или щитовидной железы. Среди других симптомов Хуссейн указал лихорадку, сильную усталость, необъяснимую потерю веса и увеличение лимфоузлов.

