Подушка будто новая: простой способ очистить перо дома без повреждений

Любители натуральных материалов знают: перьевая подушка приносит здоровый сон, но со временем загрязняется и утрачивает свежесть. Вернуть ей уют и чистоту реально своими силами — без рисков и походов в химчистку.

Нужно лишь разделить чехол и наполнитель, выбрав подходящий способ очищения. Гусь и утка спокойно перенесут нежную стирку, а вот птичка помельче нуждается в сухом подходе — пылесосе и встряхивании.

Затем перышки удобно поместить в марлевый мешочек и мягко простирать руками или деликатно прокрутить в машине-автомат, соблюдая осторожность. Заключительный этап — сушка, которую важно организовать равномерно, регулярно помешивая и взбивая перо. Выполнив процедуру, получите пушистый аксессуар, дарящий радость сна и комфорта каждому владельцу.

Ранее сообщалось, что засор раковины — частая бытовая неприятность, вызванная скоплением жира и остатков пищи в трубах. Прежде чем применять агрессивные средства, попробуйте безопасные домашние методы.