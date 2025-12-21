Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 00:47

Африканская страна поблагодарила Россию за десятилетия помощи

Глава МИД Замбии Хаимбе поблагодарил Россию за многолетнюю помощь

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В рамках министерской конференции форума «Россия — Африка» глава МИД Замбии Муламбо Хаимбе подчеркнул значимость российской помощи и напомнил о давних партнерских отношениях между странами, передает ТАСС. По словам дипломата, Москва поддерживала Лусаку на протяжении десятилетий, начиная с 1964 года.

Замбия выражает России благодарность за огромную помощь, оказываемую ей на протяжении многих десятилетий <…>. Их связывают отношения искренней дружбы, основанной на взаимном доверии, уважении и солидарности, — отметил Хаимбе.

Министр также добавил, что Африка, несмотря на богатые ресурсы, переживает критическую фазу развития, сталкиваясь с проблемами продовольственной безопасности, изменения климата, дефицитом инфраструктуры и в сфере здравоохранения. В этом контексте историческая поддержка со стороны России приобретает особую ценность. Замбия надеется, что форум позволит создать рабочие механизмы для реализации совместных решений, констатировал Хаимбе.

Ранее сообщалось, что Россия и страны Африки выступили с инициативой по укреплению сотрудничества между Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Африканским союзом (АС). Сторонами было принято совместное заявление о намерении установить рабочие контакты между двумя организациями.

замбия
Россия
партнер
благодарность
