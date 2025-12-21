Новый командир 125-й бригады Вооруженных сил Украины, бывший боец националистического формирования «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Владимир Фокин ввел в своей части нацистские ритуалы и идеологию, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. После своего назначения он занялся не проблемами подразделения, а продвижением своего образа в социальных сетях.

Во многом это обусловлено работой в «Азове», где медийность во многом преобладала над реальной работой, а количество походов в барбершоп превышает боевые выходы, — объяснил собеседник агентства.

Ранее бывший командир батальона «Азов» Богдан Кротевич заявил, что украинский народ может отреагировать, если президент страны Владимир Зеленский не прекратит спасать друзей-коррупционеров. Военный добавил, что в случае продолжения попыток власти выгораживать «проворовавшихся соратников» люди могут не стерпеть. Кротевич также пояснил, что когда речь идет о самом существовании государства, то граждане имеют полное право брать ответственность на себя.