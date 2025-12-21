Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 00:09

Новый бригадный командир ВСУ ввел в части нацистские ритуалы

РИАН: новый командир 125-й бригады Фокин ввел в подразделении нацистские ритуалы

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Новый командир 125-й бригады Вооруженных сил Украины, бывший боец националистического формирования «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Владимир Фокин ввел в своей части нацистские ритуалы и идеологию, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. После своего назначения он занялся не проблемами подразделения, а продвижением своего образа в социальных сетях.

Во многом это обусловлено работой в «Азове», где медийность во многом преобладала над реальной работой, а количество походов в барбершоп превышает боевые выходы, объяснил собеседник агентства.

Ранее бывший командир батальона «Азов» Богдан Кротевич заявил, что украинский народ может отреагировать, если президент страны Владимир Зеленский не прекратит спасать друзей-коррупционеров. Военный добавил, что в случае продолжения попыток власти выгораживать «проворовавшихся соратников» люди могут не стерпеть. Кротевич также пояснил, что когда речь идет о самом существовании государства, то граждане имеют полное право брать ответственность на себя.

ВСУ
нацизм
Украина
ритуалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пострадавшего при взрыве в Химках мальчика прооперировали
Новый бригадный командир ВСУ ввел в части нацистские ритуалы
Переворачивание лодки в яхт-клубе под Москвой привело к трагедии
Приметы 21 декабря — самый короткий день: Анфиса Рукодельница
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 21 декабря 2025 года
Тренер сообщил подробности травмы Сафонова в матче за ПСЖ
Транс-жена, наркозависимость, любовники: что Макрон скрывает от Франции
Европейцев задели слова Путина о подсвинках
Имя Долиной пропало с афиши важного концерта
«Великие традиции»: Орбан высмеял заявления Каллас о России
Неугодные офицеры в 125-й бригаде ВСУ заменяются на «азовцев»
Военкомы ТЦК устроили в Кривом Роге «охоту» на мужчин
В Германии раскрыли, что случилось с канцлером из-за российских активов
Под Сумами уничтожен высокопоставленный командир ВСУ
ВСУ бьют по мирным объектам в Курской области
США проводят у берегов Венесуэлы новую спецоперацию
Американский бизнесмен установил новый рекорд по размеру своего капитала
«Вся страна»: Песков уверен, что россияне будут болеть за фигуристов на ОИ
Зеленский высказался о трехсторонних переговорах с Россией и США
Эстонский суд обязал Каллас извиниться за клевету в соцсетях
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.