21 декабря 2025 в 01:27

В РФПИ дали оценку переговорам по Украине в Майами

Дмитриев назвал конструктивными переговоры по украинскому конфликту в Майами

Кирилл Дмитриев
Переговоры по украинскому урегулированию, проходящие в Майами (штат Флорида, США), ведутся конструктивно, заявил специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он провел диалоги со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, пишет ТАСС.

Дискуссии проходят конструктивно, — сказал Дмитриев российским журналистам.

Переговоры представляют собой один из непубличных дипломатических каналов. Через него стороны могут обсуждать ключевые проблемы двусторонних отношений и международной повестки.

Ранее сообщалось, что американская сторона ведет подготовку к возможному визиту президента РФ Владимира Путина на саммит «Группы двадцати» в следующем году. Российская шерпа (в дипломатической практике — представитель руководителя государства) в G20 Светлана Лукаш отмечала, что встреча лидеров запланирована на декабрь 2026 года в Майами. В рамках начавшегося председательства США первая встреча шерп стран G20 уже прошла в Вашингтоне 15–16 декабря.

