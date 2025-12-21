19 декабря 2025 года. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года»

«Это сигнал»: в Раде внезапно прислушались к словам Путина Депутат Рады Дмитрук: слова Путина о выборах на Украине стали сигналом

Заявление президента России Владимира Путина о возможности проведения выборов на Украине было интерпретировано в Киеве как важный политический сигнал, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук. По его оценке, слова российского лидера свидетельствуют о растущем и системном влиянии Москвы.

Парламентарий предположил, что Киеву неизбежно придется столкнуться с новой реальностью, в которой РФ сможет определять ключевые политические процессы. Среди них якобы формирование временного правительства на Украине и организация голосования.

Заявление, которое прокомментировал депутат, прозвучало в ходе традиционной итоговой пресс-конференции Путина. Российский президент отметил, что Москва готова рассмотреть вопрос обеспечения безопасности такого голосования, включая возможность воздержаться от ударов вглубь украинской территории на этот период. При этом он поставил условие о недопустимости использования выборов как инструмента для сдерживания наступления российских войск.

Кроме того, глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук обратил внимание, что предложение Путина о формировании на Украине временного управления под эгидой ООН, США, России и Европы создаст условия для организации легитимных выборов и референдума. Он отметил, что текущая власть в Киеве не намерена добровольно восстанавливать конституционный порядок.