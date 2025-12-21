«Это сигнал»: в Раде внезапно прислушались к словам Путина

Новый год-2026
19 декабря 2025 года. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» 19 декабря 2025 года. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Заявление президента России Владимира Путина о возможности проведения выборов на Украине было интерпретировано в Киеве как важный политический сигнал, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук. По его оценке, слова российского лидера свидетельствуют о растущем и системном влиянии Москвы.

Парламентарий предположил, что Киеву неизбежно придется столкнуться с новой реальностью, в которой РФ сможет определять ключевые политические процессы. Среди них якобы формирование временного правительства на Украине и организация голосования.

Заявление, которое прокомментировал депутат, прозвучало в ходе традиционной итоговой пресс-конференции Путина. Российский президент отметил, что Москва готова рассмотреть вопрос обеспечения безопасности такого голосования, включая возможность воздержаться от ударов вглубь украинской территории на этот период. При этом он поставил условие о недопустимости использования выборов как инструмента для сдерживания наступления российских войск.

Кроме того, глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук обратил внимание, что предложение Путина о формировании на Украине временного управления под эгидой ООН, США, России и Европы создаст условия для организации легитимных выборов и референдума. Он отметил, что текущая власть в Киеве не намерена добровольно восстанавливать конституционный порядок.

