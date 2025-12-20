Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 18:06

«Хитрый ход в шахматной партии»: политолог раскрыл смысл послания Путина

Политолог Вансу: Путин предложил Западу выбрать продолжение конфликта или мир

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин поставил Запад перед выбором — продолжать конфликт на Украине или принять правила мирного сосуществования, заявил в беседе с ТАСС таиландский эксперт в сфере международных отношений Рустам Вансу. По его словам, Москва требует уважительного к себе отношения.

Заявления Путина подобны хитрому ходу в шахматной партии. Они создают огромную проблему для европейских лидеров, которые либо должны оплачивать конфликт из своих сокращающихся бюджетов, либо принять новые правила президента России для мирного сосуществования, — подчеркнул эксперт.

Вансу выделил три ключевых требования Москвы: признание ее сфер влияния и интересов безопасности, что подразумевает нейтральный статус Украины и отказ от расширения НАТО; принятие новых территориальных реалий; уважение финансового и правового суверенитета РФ. Именно последний пункт уже заставил ЕС отказаться от планов по конфискации российских активов, что стало крупной политической победой РФ, резюмировал политолог.

Ранее итальянские аналитики выразили мнение, что Путин отправил Западу важный сигнал, подтверждающий готовность Москвы завершить украинский конфликт мирными средствами. По оценке экспертов, РФ продолжает считать дипломатическое решение возможным, если будут обеспечены ключевые условия безопасности.

Владимир Путин
Россия
Запад
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мы готовы»: стало известно, где может пройти саммит Россия — Африка
Названа возможная причина возгорания в доме на востоке Москвы
«Испугались»: Захарова о реакции Киева на дрон с российским флагом
Мурал с Путиным появился в столице ЦАР
Нг без лишних кг: диетический рецепт кабачков в духовке
Звонок Путина, секрет долголетия, Донбасс: как живет Александра Пахмутова
Европейцев призвали трезво взглянуть на украинский конфликт
Вскрылись нелицеприятные вещи об убитой в Дубае стюардессе
Сикорский поздравил Орбана «орденом Ленина»
«Честно и мужественно»: в Италии восхитились Путиным и его политикой
Иордания присоединилась к операции США против ИГ в Сирии
«Хитрый ход в шахматной партии»: политолог раскрыл смысл послания Путина
На Западе раскрыли, что сделает ЕС слабым в глазах США
Президент Польши Навроцкий подарил Зеленскому книгу о Волынской резне
Пушков назвал «три кита» европейской политики
«Мужиков расстреляли сразу»: Мирошник о зверствах ВСУ и судах над Зеленским
Австрии напомнили, чем грозит «слепое следование» политике ЕС
Градный дождь и тепло до +10? Погода в Москве в начале января: чего ждать
«Горькая потеря»: Певцов о смерти Лобоцкого
Фанаты сравнили Наталью Подольскую с Екатериной II из-за нового образа
Дальше
Самое популярное
Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми
Общество

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми

Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт
Общество

Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.