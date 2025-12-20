Президент России Владимир Путин поставил Запад перед выбором — продолжать конфликт на Украине или принять правила мирного сосуществования, заявил в беседе с ТАСС таиландский эксперт в сфере международных отношений Рустам Вансу. По его словам, Москва требует уважительного к себе отношения.

Заявления Путина подобны хитрому ходу в шахматной партии. Они создают огромную проблему для европейских лидеров, которые либо должны оплачивать конфликт из своих сокращающихся бюджетов, либо принять новые правила президента России для мирного сосуществования, — подчеркнул эксперт.

Вансу выделил три ключевых требования Москвы: признание ее сфер влияния и интересов безопасности, что подразумевает нейтральный статус Украины и отказ от расширения НАТО; принятие новых территориальных реалий; уважение финансового и правового суверенитета РФ. Именно последний пункт уже заставил ЕС отказаться от планов по конфискации российских активов, что стало крупной политической победой РФ, резюмировал политолог.

Ранее итальянские аналитики выразили мнение, что Путин отправил Западу важный сигнал, подтверждающий готовность Москвы завершить украинский конфликт мирными средствами. По оценке экспертов, РФ продолжает считать дипломатическое решение возможным, если будут обеспечены ключевые условия безопасности.