19 декабря 2025 года. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года»

На Западе заметили важный сигнал Путина по Украине L’AntiDiplomatico: Путин послал Западу сигнал по готовности завершить СВО

Президент России Владимир Путин отправил Западу важный сигнал, подтверждающий готовность Москвы завершить конфликт на Украине мирными средствами при соблюдении определенных условий, пишет итальянский портал L’AntiDiplomatico. По оценке журналистов, главный посыл заключался в том, что РФ с самого начала стремилась к урегулированию путем переговоров и продолжает считать дипломатическое решение возможным — если будут обеспечены ее ключевые условия безопасности.

Издание также обращает внимание на слова Путина о позиции будущего президента США Дональда Трампа. Как отмечается, российский лидер считает, что Трамп предпринимает серьезные и искренние усилия для завершения конфликта.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что выступление Путина в ходе итоговой пресс-конференции нанесло удар по стратегии Европейского союза, направленной на продолжение конфликта на Украине. По его оценке, российский лидер мастерски переложил ответственность за поиск дипломатического решения на западные страны, в очередной раз подтвердив открытость Москвы к переговорам.