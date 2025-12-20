Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 17:22

На Западе заметили важный сигнал Путина по Украине

L’AntiDiplomatico: Путин послал Западу сигнал по готовности завершить СВО

19 декабря 2025 года. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» 19 декабря 2025 года. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин отправил Западу важный сигнал, подтверждающий готовность Москвы завершить конфликт на Украине мирными средствами при соблюдении определенных условий, пишет итальянский портал L’AntiDiplomatico. По оценке журналистов, главный посыл заключался в том, что РФ с самого начала стремилась к урегулированию путем переговоров и продолжает считать дипломатическое решение возможным — если будут обеспечены ее ключевые условия безопасности.

Издание также обращает внимание на слова Путина о позиции будущего президента США Дональда Трампа. Как отмечается, российский лидер считает, что Трамп предпринимает серьезные и искренние усилия для завершения конфликта.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что выступление Путина в ходе итоговой пресс-конференции нанесло удар по стратегии Европейского союза, направленной на продолжение конфликта на Украине. По его оценке, российский лидер мастерски переложил ответственность за поиск дипломатического решения на западные страны, в очередной раз подтвердив открытость Москвы к переговорам.

Владимир Путин
Запад
Украина
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа возможная причина возгорания в доме на востоке Москвы
«Испугались»: Захарова о реакции Киева на дрон с российским флагом
Мурал с Путиным появился в столице ЦАР
Нг без лишних кг: диетический рецепт кабачков в духовке
Звонок Путина, секрет долголетия, Донбасс: как живет Александра Пахмутова
Европейцев призвали трезво взглянуть на украинский конфликт
Вскрылись нелицеприятные вещи об убитой в Дубае стюардессе
Сикорский поздравил Орбана «орденом Ленина»
«Честно и мужественно»: в Италии восхитились Путиным и его политикой
Иордания присоединилась к операции США против ИГ в Сирии
«Хитрый ход в шахматной партии»: политолог раскрыл смысл послания Путина
На Западе раскрыли, что сделает ЕС слабым в глазах США
Президент Польши Навроцкий подарил Зеленскому книгу о Волынской резне
Пушков назвал «три кита» европейской политики
«Мужиков расстреляли сразу»: Мирошник о зверствах ВСУ и судах над Зеленским
Австрии напомнили, чем грозит «слепое следование» политике ЕС
Градный дождь и тепло до +10? Погода в Москве в начале января: чего ждать
«Горькая потеря»: Певцов о смерти Лобоцкого
Фанаты сравнили Наталью Подольскую с Екатериной II из-за нового образа
В Якутии зафиксировали рекордно низкую температуру на Земле
Дальше
Самое популярное
Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми
Общество

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми

Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт
Общество

Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.