20 декабря 2025 в 06:39

«Мяч на стороне Запада»: в словах Путина увидели сигнал Европе

Дэвис: Путин сорвал планы европейских стран разжечь конфликт на Украине

19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» 19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Выступление президента России Владимира Путина в ходе итоговой пресс-конференции нанесло удар по стратегии Европейского союза, направленной на продолжение конфликта на Украине, заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис. По его оценке, российский лидер мастерски переложил ответственность за поиск дипломатического решения на западные страны, в очередной раз подтвердив открытость Москвы к переговорам.

Эксперт считает, что европейские политики, готовые ради поддержки Киева допустить дальнейшее разрушение Украины и усугубление собственного экономического кризиса, получили четкий сигнал. Дэвис призвал ЕС прислушаться к озвученному Путиным анализу коренных причин конфликта, а также отказаться от планов по незаконной конфискации замороженных российских активов, которая лишь усугубляет противостояние.

Европейцы готовы увидеть, как Украина будет разрушена, как их собственная экономика рухнет в попытке спасти Киев. Но Путин мастерски напомнил, что мяч на стороне Запада, а Россия всегда была открыта к переговорам, — указал Дэвис.

Он также процитировал суть послания России. Путин уточнял, что при взаимном уважении Москва готова к диалогу и не имеет агрессивных намерений.

Ранее издание Focus констатировало, что ключевые западные прогнозы относительно России не сбылись. Журналисты издания отмечают, что ожидавшиеся провалы в экономике, на фронте и в дипломатии не состоялись, а российский лидер, напротив, добился существенных успехов.

