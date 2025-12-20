Выступление президента России Владимира Путина в ходе итоговой пресс-конференции нанесло удар по стратегии Европейского союза, направленной на продолжение конфликта на Украине, заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис. По его оценке, российский лидер мастерски переложил ответственность за поиск дипломатического решения на западные страны, в очередной раз подтвердив открытость Москвы к переговорам.

Эксперт считает, что европейские политики, готовые ради поддержки Киева допустить дальнейшее разрушение Украины и усугубление собственного экономического кризиса, получили четкий сигнал. Дэвис призвал ЕС прислушаться к озвученному Путиным анализу коренных причин конфликта, а также отказаться от планов по незаконной конфискации замороженных российских активов, которая лишь усугубляет противостояние.

Европейцы готовы увидеть, как Украина будет разрушена, как их собственная экономика рухнет в попытке спасти Киев. Но Путин мастерски напомнил, что мяч на стороне Запада, а Россия всегда была открыта к переговорам, — указал Дэвис.

Он также процитировал суть послания России. Путин уточнял, что при взаимном уважении Москва готова к диалогу и не имеет агрессивных намерений.

Ранее издание Focus констатировало, что ключевые западные прогнозы относительно России не сбылись. Журналисты издания отмечают, что ожидавшиеся провалы в экономике, на фронте и в дипломатии не состоялись, а российский лидер, напротив, добился существенных успехов.