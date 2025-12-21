Новый год-2026
21 декабря 2025 в 00:29

Пострадавшего при взрыве в Химках мальчика прооперировали

Омбудсмен Мишонова: раненного при взрыве в Химках мальчика прооперировали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Состояние ребенка, пострадавшего в результате взрыв в Химках, стабилизировалось после проведенной операции, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. После хирургического вмешательства мальчика перевели в отделение реанимации, где за его состоянием продолжают наблюдать врачи.

Пострадавшего в Сходне мальчика прооперировали. Перевели в отделение реанимации. Состояние стабильное. Сейчас в больнице с ним мама, написала Мишонова.

ранее сообщалось, что в Химках в Банном переулке, по предварительным данным, двое подростков получили ранения при детонации неустановленного предмета. Один из них скончался на месте. Также оказалась ранена проходившая мимо женщина. На месте происшествия работают экстренные службы.

Погибший в результате взрыва в Химках подросток шел домой после встречи диггеров. Молодой человек положил в портфель активированную бомбу, которую ранее не успел взорвать. На месте происшествия находились более 50 человек. По их словам, взрыв случился неожиданно, сначала появился густой дым, а затем — запах гари.

