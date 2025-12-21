Властям удалось вернуть группу россиян с Украины

Группа российских граждан смогла вернуться на родину с территории Украины, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Детали обстоятельств и точное количество граждан пока не уточняются.

Несколько россиян, которые ранее должны были вернуться с Украины в рамках гуманитарной акции, удалось вернуть в Россию, — заявила Москалькова.

По данным омбудсмена, на Украину из Херсонской области выехали несколько человек. До этого они не могли переехать из-за непредвиденных обстоятельств, которые не зависели от России.

Ранее стало известно, что 15 россиян вернулись с территории Украины, чтобы воссоединиться с родными в России. Граждане находятся на границе с Белоруссией. Возвращение россиян произошло в рамках гуманитарной акции.

Кроме того, Москалькова отметила, что Украина так и не предоставила России списки якобы тысяч украинских детей, которые, по утверждению Киева, были незаконно вывезены в РФ. По ее словам, при этом детей, которые проживали на территории ДНР, киевские власти вывозили в зарубежные государства, в частности в Австрию.