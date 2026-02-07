Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 22:25

Mercedes с водителем и пассажиром рухнул с моста в Москве

SHOT: два человека погибли при падении Mercedes с эстакады на МКАД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Москве автомобиль Mercedes GLS Е-350 упал с эстакады на 77-м километре Московской кольцевой автодороги. По предварительной информации Telegram-канала SHOT, в результате инцидента погибли водитель и пассажир иномарки.

Дорожное происшествие было зафиксировано 7 февраля около 21:00. Внедорожник сорвался с высоты и рухнул на проезжую часть, задев две легковые машины, находившиеся на нижнем уровне. Люди в этих автомобилях не получили травм.

В результате падения с моста вниз погибли водитель и пассажир иномарки Mercedes GLS Е-350, люди в поврежденных легковушках не пострадали, — уточняется в публикации.

На месте работают сотрудники ГИБДД, скорая помощь и спасательные службы. Для проведения следственных действий и ликвидации последствий аварии движение на двух полосах МКАД перекрыто. Причины, по которым автомобиль вылетел с эстакады, пока не установлены. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что пассажирка микроавтобуса погибла в результате ДТП при столкновении с ограждением в Ростовской области. Пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции проинформировала, что женщина выпала из салона автомобиля и скончалась на месте происшествия. Инцидент произошел на 13-м километре трассы Ростов-на-Дону — Азов. 48-летний водитель микроавтобуса Ford Transit не справился с управлением на скорости и врезался в металлическое отбойное ограждение.

аварии
ДТП
МКАД
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ атаковали Брянскую область ракетами «Нептун» и HIMARS
Силы ПВО оставили без «крыльев» 10 украинских беспилотников
Mercedes с водителем и пассажиром рухнул с моста в Москве
Допинг Валиевой, гибель саночника, золото пополам: скандалы зимних олимпиад
Во Франции провалился амбициозный проект по производству еды из насекомых
Мать Гуменника обнадежила фанатов на фоне проблем с его короткой программой
Билан рассказал, как относится к ИИ в своем творчестве
«Не хочу рисковать»: Билан объяснил, почему приехал на шоу с охраной
Небольшая зарплата, рождение сына, мнение об СВО: как живет Александр Якин
Российским спортсменам могут открыть дорогу на международную арену
Целый город на западе Украины остался без тепла и воды
Врачи достали из ребенка ложку длиной 14 см
Угроза со стороны США заставила Фареры отложить мечту о независимости
Бузова рассказала о любви с первого взгляда
«Я замерзну»: Бузова ответила на популярную поговорку о рае в шалаше
«Шугалей», исповедь Пригожина, сын: как живет актер Кирилл Полухин
Жительница ЛНР родила ребенка в уличном туалете и бросила в выгребной яме
Учитель перепутал школьника с собакой и взял на удушающий
В Греции молодые люди закидали полицию «коктейлями Молотова»
Женщина выпала из авто во время ДТП и погибла
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.