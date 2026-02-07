Mercedes с водителем и пассажиром рухнул с моста в Москве

В Москве автомобиль Mercedes GLS Е-350 упал с эстакады на 77-м километре Московской кольцевой автодороги. По предварительной информации Telegram-канала SHOT, в результате инцидента погибли водитель и пассажир иномарки.

Дорожное происшествие было зафиксировано 7 февраля около 21:00. Внедорожник сорвался с высоты и рухнул на проезжую часть, задев две легковые машины, находившиеся на нижнем уровне. Люди в этих автомобилях не получили травм.

В результате падения с моста вниз погибли водитель и пассажир иномарки Mercedes GLS Е-350, люди в поврежденных легковушках не пострадали, — уточняется в публикации.

На месте работают сотрудники ГИБДД, скорая помощь и спасательные службы. Для проведения следственных действий и ликвидации последствий аварии движение на двух полосах МКАД перекрыто. Причины, по которым автомобиль вылетел с эстакады, пока не установлены. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

