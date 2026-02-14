Зимняя Олимпиада — 2026
14 февраля 2026 в 12:48

Массовое ДТП «остановило» МКАД

ДТП с участием нескольких авто затруднило движение на МКАД

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
На 22-м километре МКАД столкнулись сразу несколько транспортных средств, что привело к значительным затруднениям в движении, сообщается в Telegram-канале столичного Департамента транспорта. Авария случилась на внешней стороне кольцевой автодороги неподалеку от Юго-Восточного лесопарка.

На внешней стороне 22 км МКАД (в районе Юго-Восточного лесопарка) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — заявили в Дептрансе.

Ранее в результате столкновения автомобиля неотложной помощи и кроссовера Haval на Калужском шоссе пострадали четыре человека. Авария произошла в районе улицы 1-й Автопарк. Среди пострадавших числятся два фельдшера, пациент скорой и водитель легкового автомобиля.

До этого на трассе «Обручевка — Субутак» в Кизильском районе Челябинской области три человека погибли в ДТП. Скончались водитель и двое пассажиров легковушки. Серьезные травмы получили двое маленьких детей — мальчики трех и пяти лет. Правоохранители установили, что погибшие не были пристегнуты.

МКАД
Москва
ДТП
аварии
