ДТП в снегопад унесло жизни трех человек Три человека погибли в лобовом ДТП на трассе в Челябинской области

Три человека погибли в ДТП на автодороге «Обручевка — Субутак» в Кизильском районе Челябинской области, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

Водитель автомобиля «Шевроле Нива», в условиях снегопада при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения. На встречной полосе произошло столкновение с грузовым автомобилем «Ситрак», — сказано в сообщении.

На месте погибли водитель-мужчина и двое пассажиров легковушки. Также травмы получили два ребенка — мальчика трех и пяти лет. В ведомстве отметили, что погибшие не были пристегнуты ремнями безопасности. Также без детского кресла перевозился один из несовершеннолетних.

До этого в Ленобласти водитель сгорел заживо в автомобиле во время ДТП с тремя иномарками. Авария произошла на 104-м километре автодороги «Кола». Водитель решил совершить обгон, однако не справился с управлением и на встречной полосе столкнулся еще с двумя автомобилями. Мужчина пытался выполнить маневр на разрешенном отрезке пути.