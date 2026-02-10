Зимняя Олимпиада — 2026
В Ленобласти водитель заживо сгорел в иномарке во время ДТП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Ленобласти водитель сгорел заживо в автомобиле во время ДТП с тремя иномарками, сообщает Мойка 78 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Авария произошла вечером 9 февраля на 104-м километре автодороги «Кола».

В ведомстве рассказали, что водитель решил совершить обгон, однако не справился с управлением и на встречной полосе столкнулся с еще двумя автомобилями. Отмечается, что мужчина пытался выполнить маневр на разрешенном отрезке пути.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате ДТП с лобовым столкновением автомобилей на трассе Р-258 «Байкал» в Кабанском районе Бурятии 9 февраля недалеко от железнодорожной станции Посольская. Еще четыре человека, в том числе двое детей, пострадали.

