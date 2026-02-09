Лобовое столкновение иномарок унесло жизни двух человек на трассе в Бурятии

Два человека погибли в результате ДТП с лобовым столкновением автомобилей на трассе Р258 «Байкал» в Кабанском районе Бурятии, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. Еще четыре человека, в том числе двое детей, пострадали.

Инцидент произошел утром 9 февраля недалеко от железнодорожной станции Посольская. На месте лоб в лоб столкнулись автомобили Toyota Corolla Spacio и Nissan X-Trail.

В аварии погибли две женщины — 33-летняя водитель Toyota и ее 45-летняя пассажирка. С тяжелыми травмами в больницу доставлены четверо пострадавших: восьмилетняя девочка из той же машины, а также 15-летняя девочка и две женщины 42 и 63 лет из автомобиля Nissan.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии, — отметили в ГАИ.

Ранее четыре человека погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на трассе в Городищенском районе Пензенской области. Еще три человека получили травмы различной степени тяжести.

До этого женщина-водитель и двое детей погибли в результате ДТП на трассе Р-258 «Байкал» в Иркутской области. Автомобиль, за рулем которого находилась погибшая, столкнулся с большегрузом.