07 февраля 2026 в 23:52

Bloomberg предположило, зачем Россия обратилась к Индии

Bloomberg: Россия обратилась к Индии за компенсацией нехватки рабочих

Рабочие на строительстве бизнес-центра Рабочие на строительстве бизнес-центра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россия наращивает привлечение трудовых мигрантов из Индии и других стран Южной Азии для компенсации острой нехватки рабочей силы, сообщает агентство Bloomberg. Рост числа разрешений на работу для индийцев вырос более чем в десять раз по сравнению с 2021 годом.

Согласно некоторым данным, в 2025 году иностранцам было выдано рекордные 240 тыс. разрешений на работу. Только гражданам Индии выдано более 56 тыс. таких разрешений, тогда как в 2021 году их было около 5 тыс. Этот процесс ускорился после визита президента РФ Владимира Путина в Дели в декабре 2025 года, в ходе которого было подписано соглашение об упрощении трудовой миграции.

Мы наблюдаем настоящий тектонический сдвиг на российском рынке труда, — приводит Bloomberg слова операционного директора кадрового агентства «Интруд» Елены Веляевой.

Иностранных работников привлекают в различные сферы: от строительства и ЖКХ до общественного питания. Например, индийские дворники уже работают в Санкт-Петербурге. Для подготовки кадров в самой Индии открываются учебные центры, где будущие мигранты, такие как сварщики, изучают русский язык и проходят профессиональную аттестацию. В условиях дефицита бизнес делает ставку на мигрантов из визовых стран, которые привязаны к работодателю, что создает меньшие риски, чем работники из безвизовых государств.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что в Москве задержаны пять сотрудников полиции, в том числе начальник отдела по миграции, по делу о незаконной легализации иностранцев. Им вменяется организация преступной группы, легализовавшей более 2 тыс. мигрантов.

