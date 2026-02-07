Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 23:16

При поножовщине в уфимском общежитии пострадали студенты из Индии

РИАН: при нападении на общежитие вуза в Уфе пострадали четыре студента из Индии

Нож Нож Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В результате нападения подростка с ножом на общежитие в Уфе пострадали четверо индийских студентов, сообщил РИА Новости ректор Башкирского медицинского университета Валентин Павлов. По его информации, группа иностранных студентов возвращалась с прогулки в общежитие, когда к ним присоединился незнакомый подросток.

Индийские студенты пострадали. Четверо. Посольство Индии информировано соответствующим образом, — заявил ректор.

Как уточнил Павлов, среди пострадавших нет российских студентов. В общежитии, где проживают 420 человек, есть граждане России и других стран.

По данным Следственного комитета РФ, напавшим на студенческое общежитие в Уфе оказался 15-летний подросток. Во время задержания юноша поранился, сейчас он находится в больнице.

Как предположил криминалист Михаил Игнатов, напавший на студентов в Уфе подросток мог быть приверженцем радикальных националистических идей. По его словам, также возможно, что злоумышленник сделал это из отчаяния или под влиянием украинских мошенников.

Уфа
нападения
Индия
подростки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фигурист Малинин сенсационно уступил в короткой программе на ОИ
Bloomberg предположило, зачем Россия обратилась к Индии
Таро, астрология или измены: какова настоящая причина развода Джигана
Малахова растрогала до слез история солистки группы «Город 312»
Шведская лыжница потеряла серебряную медаль Олимпиады
Губернатор российского региона попал под ракетный обстрел
Зафиксирован первый летальный случай от смертельного вируса в Бангладеш
При поножовщине в уфимском общежитии пострадали студенты из Индии
Германию назвали опасно зависимой от американского СПГ
Во Франции призвали Макрона замолчать из-за рекордной непопулярности
«Авантюрная линия»: власти ЕС готовят население к конфликту с Россией
ВСУ атаковали Брянскую область ракетами «Нептун» и HIMARS
Силы ПВО оставили без «крыльев» 10 украинских беспилотников
Mercedes с водителем и пассажиром рухнул с моста в Москве
Допинг Валиевой, гибель саночника, золото пополам: скандалы зимних Олимпиад
Во Франции провалился амбициозный проект по производству еды из насекомых
Мать Гуменника обнадежила фанатов на фоне проблем с его короткой программой
Билан рассказал, как относится к ИИ в своем творчестве
«Не хочу рисковать»: Билан объяснил, почему приехал на шоу с охраной
Небольшая зарплата, рождение сына, мнение об СВО: как живет Александр Якин
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.