При поножовщине в уфимском общежитии пострадали студенты из Индии РИАН: при нападении на общежитие вуза в Уфе пострадали четыре студента из Индии

В результате нападения подростка с ножом на общежитие в Уфе пострадали четверо индийских студентов, сообщил РИА Новости ректор Башкирского медицинского университета Валентин Павлов. По его информации, группа иностранных студентов возвращалась с прогулки в общежитие, когда к ним присоединился незнакомый подросток.

Индийские студенты пострадали. Четверо. Посольство Индии информировано соответствующим образом, — заявил ректор.

Как уточнил Павлов, среди пострадавших нет российских студентов. В общежитии, где проживают 420 человек, есть граждане России и других стран.

По данным Следственного комитета РФ, напавшим на студенческое общежитие в Уфе оказался 15-летний подросток. Во время задержания юноша поранился, сейчас он находится в больнице.

Как предположил криминалист Михаил Игнатов, напавший на студентов в Уфе подросток мог быть приверженцем радикальных националистических идей. По его словам, также возможно, что злоумышленник сделал это из отчаяния или под влиянием украинских мошенников.