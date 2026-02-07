Криминалист назвал возможные мотивы напавшего на общежитие в Уфе

Напавший на студентов в Уфе подросток мог быть приверженцем радикальных националистических идей, выразил мнение в беседе с NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, также возможно, что злоумышленник сделал это из отчаяния или под влиянием украинских мошенников.

Напавший мог быть в неадекватном состоянии. Также не исключен вариант радикальных националистических идей: подросток мог начитаться книжек и пойти с ножом в место, где есть много иностранцев. На мой взгляд, очевиден факт отчаяния: если он пошел один, то мог быть на пике агрессии или эмоционального срыва без мыслей о последствиях. Также я полагаю, что он мог быть под влиянием украинских мошенников. Они могли путем шантажа или обмана заставить его пойти на такой необдуманный шаг, — заявил Игнатов.

Ранее министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что студенты медицинского вуза, пострадавшие при нападении на общежитие, находятся в стабильном состоянии. По его словам, предварительно, были ранены шесть человек. При этом один из пострадавших от госпитализации отказался.