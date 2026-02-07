Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 18:16

Криминалист назвал возможные мотивы напавшего на общежитие в Уфе

Напавший на студентов в Уфе подросток мог быть националистом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Напавший на студентов в Уфе подросток мог быть приверженцем радикальных националистических идей, выразил мнение в беседе с NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, также возможно, что злоумышленник сделал это из отчаяния или под влиянием украинских мошенников.

Напавший мог быть в неадекватном состоянии. Также не исключен вариант радикальных националистических идей: подросток мог начитаться книжек и пойти с ножом в место, где есть много иностранцев. На мой взгляд, очевиден факт отчаяния: если он пошел один, то мог быть на пике агрессии или эмоционального срыва без мыслей о последствиях. Также я полагаю, что он мог быть под влиянием украинских мошенников. Они могли путем шантажа или обмана заставить его пойти на такой необдуманный шаг, — заявил Игнатов.

Ранее министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что студенты медицинского вуза, пострадавшие при нападении на общежитие, находятся в стабильном состоянии. По его словам, предварительно, были ранены шесть человек. При этом один из пострадавших от госпитализации отказался.

нападения
Уфа
криминалисты
поножовщины
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Катание на аттракционе оказалось последним для посетителя ярмарки
В Сочи провернули аферу на 600 млрд рублей
Семье убитого в Петербурге девятилетнего Паши пообещали помочь с жильем
Экономисты не смогли объяснить причин обвала биткоина
Жители Люберец раскрыли, почему боялись пострадавшего от петарды подростка
«Вопиющий случай»: Москалькова сообщила о пытках российских пленных
Ссора с Яковлевой, отказ от корпоративов, мнение об СВО: как живет Аверин
Защита Бутягина рассказала о шансах на его выход из СИЗО
Китай пригрозил США отменить визит Трампа из-за Тайваня
Известный тиктокер не прошел проверку на духовность и лишился концерта
Автоэксперты раскрыли причину роста цен на авто из КНР
В Башкирии усилят охрану школ и университетов после поножовщины в Уфе
Сотрудники ТЦК силой мобилизовали украинца вместе с его девушкой
Психиатр оценил состояние устроившего поножовщину в Уфе подростка
«Очень странно»: Авербух удивился проблеме Гуменника с правами на музыку
Украинский суд обвинили в «освящении» узурпации власти Зеленским
Маршал может заработать около 35 млн рублей к 23 Февраля
Орбан раскрыл, к чему приведет отправка войск НАТО на Украину
«Подлый акт»: Володин отреагировал на теракт в Исламабаде
Непряева назвала свой олимпийский скиатлон «ужаснейшим»
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.