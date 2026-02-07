Зимняя Олимпиада — 2026
07 февраля 2026 в 18:09

Раскрыто состояние пострадавших при поножовщине в общежитии Уфы

Минздрав Башкирии: состояние пострадавших при нападении на общежитие стабильно

Автомобили сотрудников полиции у здания Башкирского государственного медицинского университета в Уфе, в общежитии которого подросток ранил четверых студентов и полицейского Автомобили сотрудников полиции у здания Башкирского государственного медицинского университета в Уфе, в общежитии которого подросток ранил четверых студентов и полицейского Фото: Рамиля Салихова/РИА Новости
Студенты медицинского вуза Уфы, пострадавшие при нападении на общежитие, находятся в стабильном состоянии, написал в своем Telegram-канале министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. По его словам, предварительно, были ранены шесть человек. При этом один из пострадавших от госпитализации отказался.

Во время происшествия в общежитии, предварительно, пострадали шесть человек. <...> Двоих пациентов доставили в городскую больницу № 18, по одному — в городские больницы № 13, № 21, — говорится в сообщении.

По данным Следственного комитета России, нападавшим на студенческое общежитие в Уфе оказался 15-летний подросток. Во время задержания юноша поранился, сейчас он находится в больнице.

В Сети также появились кадры из общежития в Уфе, куда ворвался подросток с ножом. На них видны кровь и битое стекло на полу. Некоторые стеклянные двери выбиты.

Позднее появилось фото подростка, напавшего на общежитие. На снимке видно, как окровавленному юноше оказывают помощь прибывшие на место происшествия медики. Подростка госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии.

